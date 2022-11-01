الدولار يتراجع عالميا والجنيه الاسترليني يرتفع

تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غداً الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12% إلى 111.41، ما أفقده 0.79% من المكاسب التي حققها أمس الاثنين.

ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.



وصعد الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6432 دولار. وارتفع اليورو 0.21% إلى 0.99005 دولار.

واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7%، وهو رقم قياسي جديد.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.32% إلى 1.1503 دولار. وتراجع الدولار 0.26% أمام الين الياباني إلى 148.35.