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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم في البنوك

تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يقيم التجار نوع الرسالة التي سيقدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساس للمخاطرة من أدنى مستوياته في أسبوع واحد وسط ارتفاع واسع في معنويات السوق، حتى مع اقتراب قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.

وقال رودريجو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني: "إنه بالتأكيد يوم مليء بالمخاطرة ، وينعكس ذلك في العملات مع تصدر الدولار الاسترالي والنيوزيلندي ليدربورد ، ولكن كل ذلك ضمن النطاقات الأخيرة".

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واضاف "إحساسنا العام هو أن الدولار ربما يكون قد بلغ ذروته ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ينخفض."

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني والين - بنسبة 0.12٪ إلى 111.41 ، مستغلاً بعض المكاسب التي بلغت 0.79٪ التي حققها يوم الاثنين.

ويتأرجح المؤشر على نطاق واسع حول المستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى في عقدين من 114.78 في نهاية سبتمبر.

وحصل الدولار كملاذ آمن على بعض الدعم من الخسائر التي تكبدتها ليلة وضحاها في وول ستريت ، لكن ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وثبات الأسهم الآسيوية ، بقيادة الصين ، أضعف هذا الطلب يوم الثلاثاء. 

كما أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى إزالة ركيزة قوة الدولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي. 

ولكن بالنسبة لاجتماع ديسمبر ، فإن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي مقسمة على احتمالات زيادة 75 أو 50 نقطة أساس.

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي ، تم تسعير زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل في الساعة 0330 بتوقيت جرينتش ، لكن الأسواق أيضًا أفضل من احتمالات 1 من 4 لزيادة نصف نقطة.

وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.55٪ إلى 0.6432 دولار ، بينما ارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.58٪ إلى 0.5848 دولار.

وأضاف اليورو 0.21٪ إلى 0.99005 دولار.

واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7٪ ، وهو رقم قياسي جديد.

ومن المرجح أن يقوم بنك إنجلترا بزيادة 75 نقطة أساس يوم الخميس.

وقفز الجنيه الاسترليني 0.32٪ إلى 1.1503 دولار.، وفي مقابل الين، ضعف الدولار بنسبة 0.26٪ إلى 148.35.

وقالت وزارة المالية اليابانية إنها أنفقت 42.8 مليار دولار على التدخل في العملة هذا الشهر لدعم الين بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في 32 عاما بالقرب من 152 في 21 أكتوبر

الدولار الأمريكى لاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية سلة من العملات الرئيسية

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