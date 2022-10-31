الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات العالمية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

ارتفع سعر الدولار أمام العملات العالمية، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت بيانات الإنفاق الاستهلاكي، إلى استمرار التضخم الأساسي، ما أدى إلى خفض التوقعات بأن مجلس الفدرالي الأمريكي، قد يقبل على إبطاء رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.44% أمام الين الياباني ليسجل 148.08 للدولار الواحد، وقد ساعد على ذلك إبقاء البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة دون زيادة.

كما ارتفع الدولار كذلك أمام الدولار النيوزيلندي، والجنيه الاسترليني، بأكثر من 0.2%، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وعوض الدولار بعض خسائر الأسبوع الماضي بعد تراجعه على أمل احتمال أن يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي مساره.

وأظهرت بيانات أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر في الوقت الذي استمرت فيه ضغوط التضخم الأساسية.

من المتوقع أن يرفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، عندما يعلن صانعو السياسة قرارهم يوم الأربعاء.

وانخفض اليورو 0.09% إلى 0.99595 دولار ولكنه اتجه أيضا نحو تحقيق أول مكاسب شهرية منذ مايو تتجاوز 1%.