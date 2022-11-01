سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

استقر سعر الدولار امام الجنيه في بداية أول تعامل له اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022، بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر .

وأنهي الدولار امام الجنيه تعاملاته أمس علي ارتفاع بقيمة وصلت 1.22 جنيه في المتوسط منذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي يوم الخميس الماضي.

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,07 جنيه للشراء و 24,17 جنيه للبيع,

وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 23.9 جنيه للشراء و 24 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي، البركة، مصر"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 23,95 جنيه للشراء و 24,05 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العرب الدولي، العربي الإفريقي الدولي"



بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24 جنيه للشراء و 24,1 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، المصرف المتحد".



ووصل سعر الدولار نحو 24,1 جنيه للشراء و 24,2 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي "QNB،الأهلي المتحد،التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس، بلوم،كريدي أجريكول".



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.15 جنيه للشراء و 24,25 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق".

إجراءت البنك المركزي

وحرر البنك المركزي خلال الخميس الماضي سعر الصرف الأجنبي، علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

ويقوم البنك المركزي بإعداد مؤشر للعملة المحلية مقابل العملات الأخرى والذهب بالتوازي بحث تطبيق قرار المشتقات المحلية من العملة للسيطرة علي سعر الصرف الأجنبي,

تأجيل اجتماع السياسات النقدية

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه قد ألغي اجتماعه المرتقب والمحدد يوم الخميس المقبل، والخاص بتحديد سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، نظرا لاكتفائه بما قام به من اجتماع استثنائي خلال الأسبوع الماضي لحسم سعر الفائدة .

ورفع البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس علي المعاملات المصرفية، للسيطرة علي معدلات التضخم.