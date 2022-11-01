ربنا يغنينا بالحلال.. القصة الكاملة لعاملة عثرت على شيك بمليون جنيه بنادي سموحة

عبير علي، عاملة نظافة بنادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية، عثرت على شيك بمبلغ مليون جنيه، ولكن لم يغرها المبلغ، لأمانتها وقررت تسليمه للإدارة لمعرفة صاحبه.

تكريم خاص من إدارة النادي

وقررت إدارة نادي سموحة تكريم عبير علي، إحدى العاملات بالنادي، بعدما عثرت على شيك بمبلغ مليون جنيه يصرف لحامله، وقررت تسليمه للإدارة.

بداية الواقعة

وقالت عبير علي، في تصريحات لصدى البلد، إنها تعمل في نادي سموحة، ووجدت شيكا بمبلغ مليون جنيه في حمام السيدات يصرف لحامله، وانتظرت طويلًا حتى تأتي صاحبة الشيك لتسيمه لكنها لم تأت.

وأضافت أنها قررت على الفور تسليمه للإدارة لإخلاء مسئوليتها، ولم يكن في حساباتها كل ما حدث ولا تكريمها من الإدارة، وكل ما كان يشغل بالها هي صاحبة الشيك التي بالتأكيد كانت تبحث عنه في كل مكان.

ربنا يغنينا بالحلال

وأشارت عبير إلى أنها تواصلت فورًا مع إدارة النادي وسلمتهم الشيك، وتم التواصل مع صاحبة الشيك وتسليمه لها، رغم ظروفها الاجتماعية القاسية.

ولفتت إلى أنها مطلقة وتعول ابنتيها الصغيرتين، وتعمل من أجل لقمة العيش لها ولأولادها، ولم تفكر لحظة في أخذ الشيك، مضيفة: "ربنا يغنينا بالحلال".

عبير تشكر نادي سموحة على التكريم

وحول تكريم النادي لها، قالت عبير إنها لم تكن تتوقع التكريم مطلقًا فهي لم تفعل سوى واجبها، الذي يحتم عليها تسليم الشيك وعدم النظر أبدًا إلى أي أموال محرمة.

وتقدمت بالشكر للنادي وإدارته على تكريمها والاحتفاء بها، والحمد لله والشكر لله على هذا التكريم الجميل، مشيرة إلى أنها غير مصدقة كل ما حدث لها بعد هذا الموقف سواء من تكريم أو من طلب لقاءات تلفزيونية.