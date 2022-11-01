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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ودع أبنائه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

المدرس المتوفى
المدرس المتوفى

كعادته يخرج المعلم عزت سلام، مدرس الرياضيات بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من منزله في مدينة بنها، صباحا، مستقلا المواصلات، متجها إلى مقر عمله بإحدى المدارس في شبرا الخيمة، ورغم معاناة السفر يوميا؛ إلا أنه كان حريصا على حضور طابور الصباح، ومشاركة تلاميذه تحية العلم.

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ودع أبنائه قبل رحيله

وفى يوم وفاته؛ ودع “عزت”، أبنائه وأسرته، وكأنه يقول لهم: هذه رحلة الوداع، ليستقل السيارة من بنها إلى شبرا الخيمة ووصل إلى المدرسة، ومع دق جرس طابور الصباح؛ وقف المدرس وسط تلاميذه مبتسما، وكأنه يوجه رسالته الأخيرة لهم، وبعد انتهاء الطابور، توجه إلى فصله لأداء الحصة الأولى، وفقا للجدول.

وعقب كتابته للطلاب على سبورة الفصل؛ شعر بألم في الصدر، وجلس على أحد الديسكات، ونظر إلى الطلاب مبتسمًا، ثم توفي.

وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى المدرسة، ونقلت المدرس إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه؛ إلا أنه كان قد فارق الحياة.

حزن بين أصدقاء وزملاء المدرس المتوفى

من ناحية أخرى، سادت من الحزن بين أصدقاء وزملاء الفقيد، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى دفتر عزاء، نعى فيه زملاء الفقيد بكلمات مؤثرة، يحفها الحب المتواصل، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

وقال يوسف أبو الوفا، كبير معلمي الرياضيات في إدارة غرب شبرا الخيمة، وزميل الراحل: إن الفقيد كان زميلا له منذ فترة، ويتمتع بالخلق الطيب، والتفاني في العمل والانضباط، وكان محبوبا من زملائه بالمدرسة، داعيا له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة.

تشييع جثمان المتوفى بمقابر الشموت في بنها

كما شيَّع العشرات من أهالي وأصدقاء الفقيد، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في الشموت بمدينة بنها، وشهدت مراسم الدفن، انهيارا لأسرة الفقيد وزملائه، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

من جهته، أكد خالد الشربيني، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بـ محافظة القليوبية، أن الفقيد كان يتميز بالخلق الطيب والتفاني في العمل والانضباط، وكان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه في المدرسة الذى عمل فيها لسنوات.

وأشار الشربيني إلى أنه تم نقل الراحل إلى المستشفى؛ لمحاولة إسعافه، ولكنه لقي ربه، وتم إنهاء إجراءات تسليمه لأسرته لتشييع جثمانه لمثواه الأخير، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وخرجت جنازة الفقيد من مسجد الرحمة بمقابر بنها، على طريق الشموت، وسط حضور كبير من الأهالي وزملاء الفقيد ومندوبي مديرية التعليم، والإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة، وتلقت أسرة المعلم الراحل العزاء على المقابر.

وسيطرت حالة من الحزن على المشاركين في الجنازة، والتي حضرها أفراد أسرة الفقيد، والعاملون بمدرسة أسامة بن زيد في شبرا الخيمة، ومندوبون عن مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية، حيث نعوا الفقيد بكلمات طيبة، ووجهوا العزاء لأسرته وذويه.

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رياضيات مواقع التواصل الاجتماعي القليوبية مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية شبرا الخيمة

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