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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1138 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1138 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1138 مخالفة مرورية، بينها 531 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و504 مخالفات متنوعة، وضبط 5 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 7 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و81 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4050 جنيها.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 4150 جنيها مصالحات.

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