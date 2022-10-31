اليوم.. قطع الكهرباء عن قريتين في بنها بالقليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل الكهرباء، اليوم الإثنين، عن قرية دجوى وساحل دجوى مركز بنها.



وقالت الشركة ان انقطاع الكهرباء سوف يكون من الساعة 10 صباحا وحتى انتهاء الأعمال.

وطالبت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع.

من ناحية اخري أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائى اليوم الأحد عن 12 منطقة بقرى ومركز ومدينة طوخ لأعمال الصيانة وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الإنتهاء من الأعمال.

وقالت الشركة إنه سيتم فصل الكهرباء عن مغذى العرب لإجراء صيانة والمناطق المتأثرة بالفصل (عزبة جبران الغربية - عزبة ابوشافعى) ، كما سيتم فصل الكهرباء عن محول العرجان والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع العرجان - جزء من شارع جلال حجاج - ش الزاوية رضوان -فرن عنتر).

وأضافت شركة الكهرباء أنه سيتم أيضا فصل الكهرباء عن مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل (عرب الغديرى - عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية وعزبها -عرب الرواشدة - عزبة أبو الدهب).

وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.