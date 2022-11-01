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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دير مار جرجس بالأقصر يبدأ نصب الخيام والتجهيز للإحتفال السنوي

بدء التخيم بدير المارجرجس
بدء التخيم بدير المارجرجس بالاقصر

 

شهدت منطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات محافظة الأقصر،  البدء فى أعمال نصب الخيام والتجهيزات لإنطلاق ليالى الأحتفالات السبعة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، والتى تبدأ رسمياً من يوم 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجاري، وذلك للإحتفال بذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

 

وقام أبناء الكنيسة بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات بالقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير ، حيث تشهد الفعاليات إحتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس بالاضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للاباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

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كما وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية متكاملة بقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتأمين الإحتفالات، حيث يشارك فى الخطط التأمينية للإحتفال قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الإحتفال بشكل آمن.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات، يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة"اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد علي60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

ويشار الى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.

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