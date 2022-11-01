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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بمركز الرياض بـ 20 مليون جنيه.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرستين بمركز الرياض، انشاء جديد، ضمن المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجاري.

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جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد سلامه، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، والمهندس جمال الخولي، رئيس قطاع الرياض، والمهندس محمد شتات، المشرف على إنشاء المدرستين.


افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة مجمع الدمرداش، على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 14 مليون جنيه، يحتوي على 44 فصل، لتقليل الكثافة في الفصول،  منهم 12 فصل ابتدائي، و32 فصل اعدادي، ويحتوي على معامل متطورة، كما يحتوي المبنى على 28 دورة مياه لطلاب الاعدادية، و27 دورة مياه لتلاميذ المرحلة الابتدائية منهم لذوي الاحتياجات الخاصة.
 

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة الضبعة الابتدائية، بتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، على مساحة 4 ألاف و9 أمتار، تضم 16 فصلاً ، كما شارك الأطفال والطلاب في زراعة الاشجار بالمدرستين.
 

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفصول، وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية بمواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، واختبر عدد منهم في المسائل الحسابية، وبعض الكلمات والجمل باللغة الانجليزية، مشيداً بمستوى الطلاب والتفاعل بينهم وبين معلميهم، كما تفقد المعامل بالمرحلة الاعدادية، وحجرات الاستماع بالمرحلة الابتدائية.

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