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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إقليم كردستان العراق: ندعم الحكومة الجديدة ونتطلع للحوار وفق الدستور

صدى البلد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، دعم الإقليم للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وتطلعه لإنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور.

وقال بارزاني - خلال ملتقى الشرق الأوسط 2022 في أربيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أبارك للسوداني، وأتمنى من الجهات السياسية دعمه"، مشيرا إلى تجربة الإقليم خلال السنوات الثلاث الماضية في تنفيذ الكثير من خطته، وبدء عملية الإصلاح، ومشروع تقديم الخدمات إلكترونيا، مؤكدا استعداده لدعم الحكومة العراقية بهذه التجربة.

وأضاف بارزاني أنه إذا ما تم إقرار قانون النفط والغاز فإن مشكلة الطاقة مع العراق ستحل، مشيرا إلى استعداد الإقليم لحل المشاكل مع العراق حسب الدستور، وإلى استعداده لزيارة بغداد للحوار.
وحصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان يوم الخميس بالغالبية المطلقة، كما أفاد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجديد.

ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو 2020.
 

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