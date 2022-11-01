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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 نوفمبر.. انطلاق أولى حلقات مسلسل صالون زهرة عبر شاهد

صالون زهرة
صالون زهرة

أعلنت منصة شاهد جدول عروضها خلال شهر نوفمبر الجاري، الذي يشمل بدء الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة، الذي تقوم ببطولته نادين نسيب نجيم، وينتظره الملايين من عشاق الموسم الأول. 

 

ينطلق عرض مسلسل صالون زهرة عبر منصة شاهد يوم 10 نوفمبر الجاري، فيما يبدأ مسلسل “النزوة” يوم 3 نوفمبر من بطولة عائشة بن أحمد وخالد النبوي. 

مسلسل صالون زهرة 

 

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

تتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

يلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

صالون زهرة نادين نسيب نجيم عائشة بن احمد منصة شاهد مسلسل صالون زهرة

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