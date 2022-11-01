بعد فوز تحالفه اليميني.. نتنياهو يجري اتصالات عاجلة بقيادات الائتلاف

أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل، بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يجري حاليًا اتصالات بقادة الأحزاب في كتلته اليمينية، وذلك بعد أن أظهرت المؤشرات تقدم معسكره وحلفائه في انتخابات الكنيست، وبذلك يقترب من تشكيل الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الثلاثاء، أن عينات نتائج الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بحصوله على 62 مقعدًا.

وحسب ما أظهرت العينة النموذجية التي أجرتها القناة 12 الإسرائيلية، فإن كتلة الاحزاب اليمينية والمتدينة بقيادة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو حققت 62 مقعدًا مقابل 54 للكتلة المناهضة لرئيس الوزراء الأسبق بقيادة زعيم حزب "يش عتيد" ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، وأربعة مقاعد لحزب الجبهة-العربية للتغيير.

في حين أظهرت عينات قناة "كان 11" والقناة "13" العبرية، منح نتنياهو 62 مقعدًا.