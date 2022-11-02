هدوء حذر.. سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-11-2022، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا منذ الخميس الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

وينشر موقع صدى البلد الأخباري سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء مسجلا 24.12 جنيه للشراء و24.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبيه اليوم

سجل سعر اليورو "العملة الأوروبية" 23.98 جنيه للشراء و24.09 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 27.86 جنيه للشراء و27.99 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري 24.29 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الين الياباني 16.40 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري.

واليوان الصيني سجل 3.32 جنيه للشراء و3.33 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر صرف العملات العربية

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 6.41 جنيه للشراء و6.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 77.89 جنيه للشراء و78.24 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 6.56 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

وعالميا، تراجع الدولار الأميركي، مقابل سلة ‏من العملات الرئيسية وسط توقعات بتباطؤ وتيرة ‏رفع البنك الفدرالي الأمريكي لـ أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا لتقييم أثر الزيادة على الاقتصاد.‏

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪،وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9٪ إلى 1,647.24 دولار للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة بنسبة 0.6٪ عند 1,649.70٪.