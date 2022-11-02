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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. كرتان عملاقتان تتسببان في أزمة مرورية بلندن.. كيف حدث؟

كرتان عملاقتان تتسببان
كرتان عملاقتان تتسببان في أزمة مرورية بالعاصمة البريطانية

وثق مقطع فيديو انتشر عبر تطبيق توتير خلال الساعات القليلة الماضية، تسبب كرتان عملاقتان في أزمة مرورية بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن كرتان عملاقتان تستخدمان في  الزينة تسببتان في أزمة مرورية على طريق توتنهام.

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كرتان عملاقتان تتسببان في أزمة مرورية بلندن

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه كان من المقرر وضع الكرتان العملاقتان في ميدان سانت جايلز لكن رياح عاتية قامت بدحرجتهما سريعا أمام السيارات والمارة. 

وصمم عرض الكرات التي تستخدم للزينة توم شانون حيث كان من المفترض أن يتم عرضهم من الاثنين 31 أكتوبر حتى الجمعة 4 نوفمبر في ساحة سانت جايلز بطريق توتنهام كورت. 

وجاء في تعليق تغريدة «تويتر» حيث نشر مقطع الفيديو: «يبدو أن زخارف عيد الميلاد  لم تستطع تحمل الرياح العاتية في وسط لندن الليلة الماضية! فتم رصد اثنين من الكرة العملاقة في طريق توتنهام، فتخيل أنك تسير في الطريق ثم تظهر أمامك». 

كرتان عملاقتان تتسببان في أزمة مرورية بالعاصمة البريطانية لندن..ماذا حدث؟ 

تغيرات مناخية عديدة تجتاح لندن 

ذوكرت الصحيفة البريطانية أنه قد  تشهد بعض المناطق الساحلية المعزولة والمكشوفة على وجه الخصوص ببريطانيا هبوب رياح تزيد عن 70 ميلاً في الساعة في حين أن الكثير من منطقة التحذير ستشهد هبوب رياح تتراوح بين 50 و 60 ميلا في الساعة.

ومن غير المحتمل أن تتحسن الظروف بحلول منتصف الأسبوع حيث من المتوقع أن يؤدي الضغط المنخفض من الغرب إلى حدوث طقس ممطر وعاصف.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تكون الرياح أقوى على طول المناطق الساحلية للبحر الأيرلند ، بما في ذلك غرب ويلز وشمال غرب إنجلترا وجنوب غرب اسكتلندا ، وكذلك الساحل الشرقي لأيرلندا الشمالية.

كرتان عملاقتان تتسببان في أزمة مرورية بالعاصمة البريطانية لندن..ماذا حدث؟ 
كرتان عملاقتان أزمة مرورية بالعاصمة البريطانية لندن توتير الديلي ميل طريق توتنهام ميدان سانت جايلز رياح عاتية

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