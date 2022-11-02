طرح آلة غريبة ظهرت بفيلم الخيال العلمي E.T للبيع بمزاد علني بكاليفورنيا

ستطرح أحد دور المزادات العالمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية آلة ميكانيكية غريبة ظهرت بفيلم الخيال العلمي E.T. the Extra-Terrestrial للمخرج الأمريكي الشهير، ستيفن سبيلبرج الحائز على عدة جوائز أوسكارللبيع بمبلغ خيالي.

آلة E.T للبيع في مزاد علني

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»البريطانية فإنه من المتوقع أن تحصد الآلة الميكانيكية الغريبة التي ظهرت بفيلم الخيال العلمي الصادر عام 1983 م E.T في مزاد Julien's Auctions الذي سيعقد الشهر المقبل إلى ما يصل إلى 3 ملايين دولار.

وعمل على صناعة النموذج الميكانيكي E.T والذي ظهر بدور «مخلوق فضائي» في الفيلم الأمريكي الشهير 12 رساما محترفا للرسوم المتحركة اضافوا فيه 85 نقطة حركة مستخدمين تقنية CGI لصمم المؤثرات الخاصة الإيطالي كارلو رامبالدي؛ لذا يعتبر النموذج الآلي بمثابة «تحفية فنية».

ويتزامن المزاد مع الذكرى الأربعين لفيلم E.T The Extra Terrestrial والذي رشخ لـ 9 جوائز أوسكار، وفاز بـ 4 جوائز، منها جائزة: أفضل مؤثرات بصرية.

إي.تي. ‏ فيلم خيال علمي أمريكي أنتج عام 1982، من إنتاج وإخراج ستيفن سبيلبرج وكتابة ميليسا ماثيسون.

بمبلغ خيالي..طرح آلة غريبة ظهرت بفيلم الخيال العلمي E.T للبيع بمزاد علني

قصة فيلم The Extra Terrestrial

يحكي فيلم E.T The Extra Terrestrial حكاية دارت بين صبي يدعي إليوت ‏ يصادق مخلوق فضائي ودود ضل سبيله إلى كوكب الأرض.

وخلال أحداث الفليم يحاول “إليوت” مساعدة الكائن الفضائي “إي.تي” للعودة إلى كوكبه م بدون أن تعرف أمه والحكومة بأمره.

حقق الفيلم نجاحا وشعبية كبيرة جدا، حيث تجاوز في أيراداته فلم حرب النجوم وبقي أعلى الأفلام في الإيرادات لمدة عشر سنوات، كما صنف كأفضل فلم خيال علمي حسب موقع روتين توميتوز.

وجمع فيلم إي تي أكثر من مليار دولار من خلال بيع البضائع التجارية والهدايا المتعلقة بالفيلم حتى عام 1998م.