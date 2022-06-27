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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول مجلة خيال علمي.. 2122 مشروع تخرج طلبة أكاديمية أخبار اليوم

محمد ربيع
محمد ربيع

أصدر مجموعة من طلبة أكاديمية أخبار اليوم مشروع تخرجهم باسم "2122" وهي أول مجلة خيال علمي وذلك تحت إشراف الكاتب الصحفي محمد ربيع مساعد مدير تحرير الأخبار.

ويقول الطلبة المشاركون في إعداد المجلة وعددهم 13 خريجا أن الفكرة تقوم على مناقشة شكل العالم بعد 100 عام والتغيرات التي من الممكن أن تحدث في خريطة العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي المجلة التي مقرر أن تناقشها لجنة تحكيم اكاديمية أخبار اليوم برئاسة الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عدد من الموضوعات المميزة حول تأثير الروبوت على البشر مستقبلا والسباحة في فضاء الميتافيروس كما يتحدث وزير الاتصالات عن مستقبل مصر الرقمي والتغيرات السياسية المتوقع حدوثها في خريطة العالم كذلك التغيرات المناخية وإمكانية اختفاء بلدان وظهور أخرى كذلك الأوضاع الاقتصادية والزراعية ومدى إمكانية تدخل الروبوتات في عالم الرياضة.

وفي المجلة أيضا يتوقع خبراء الفلك قيام الحرب العالمية الثالثة وسيطرة الطب الذكي على مرض السرطان وأخيراً تتحدث السيناريست إنجي علاء عن قيمة الفن والإبداع الذي لن يتأثر بالتقدم التكنولوجي فالآلة لا تستطيع الإبداع.

الكفر
الكفر
مشروع تخرج اخبار اليوم خيال علمي محمد ربيع مجلة خيال علمي

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