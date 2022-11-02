الصين .. إيفرجراند تبدأ تسليم هينشي 5 الكهربائية بالكامل

أعلنت المجموعة الصينية إيفرجراند لمركبات الطاقة الجديدة ، عن بدء تسليم شحنات من سيارة هينشي 5 الاس يو في الكهربائية بالكامل .

هينشي 5

وأوضحت الشركة التي تشكلت من مجموعة إيفرجراند للتطوير العقاري في الصين ، أنها تطمح أن تكون رائدة عالمياً في مبيعات السيارات الكهربائية، ولذلك تجهز لهذه الخطة عدداً كبيراً من السيارات الإنتاجية.

كما اكدت التقارير أن أول 100 عميل تسلمو سيارتهم يوم السبت، وأن الإنتاج سيرتفع باطراد، حيث ان أولى سيارات الشركة هي هينشي 5، والتي يتم إنتاجها في مصنع مدينة تيانجين الشمالية .

وستبدأ الشركة الإنتاج الضخم لسيارتها الثانية في النصف الأول من 2023، بينما ستُطلق سيارتها الثالثة في النصف الثاني من 2023.

هينشي 5

و أثبتت هينشي 5 شعبيتها بين المستهلكين في الصين،بالرغم من ان إيفرجراند ليس لديها خبرة سابقة في بناء السيارات، و تتطلع إيفرجراند إلى تسليم أول 10 آلاف نسخة بين 1 أكتوبر 2022 و31 مارس 2023، وستمنح المشترين كامل المبلغ إذا غيروا رأيهم في غضون 15 يوماً من استلام السيارة .

و كشفت الشركة في أواخر يوليو أنها تلقت 37 ألف طلب مسبق لسيارة الاس يو في بعد أسبوعين فقط من فتح باب الطلب المسبق عليها.

هينشي 5

ويُذكر أن السيارة هينشي 5 يوجد بداخلها بطارية ليثيوم فوسفات من كاتل ومحرك كهربائي بقوة 201 حصان، ونطاق كهربائي يبلغ 700 كلم للشحنة الكاملة، و تريد إيفرجراند أن تصنع مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2025، وتخطط لتحويل أعمالها الأساسية من العقارات إلى السيارات خلال العقد المقبل.