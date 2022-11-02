عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصين .. إيفرجراند تبدأ تسليم هينشي 5 الكهربائية بالكامل

هينشي 5
هينشي 5

أعلنت المجموعة الصينية إيفرجراند لمركبات الطاقة الجديدة ، عن بدء تسليم شحنات من سيارة هينشي 5 الاس يو في الكهربائية بالكامل .

هينشي 5

وأوضحت الشركة التي تشكلت من مجموعة إيفرجراند للتطوير العقاري في الصين ، أنها تطمح أن تكون رائدة عالمياً في مبيعات السيارات الكهربائية، ولذلك تجهز لهذه الخطة عدداً كبيراً من السيارات الإنتاجية.

txt

بورصة السيارات .. بي واي دي ترفع اسعار سيارة الشعب  F3 بواقع 30 ألف جنيه

txt

بورصة السيارات .. تويوتا كرولا 2021 مستعملة وصلت 780 ألف جنيه

txt

رامي صلد يتصدر مشاهد الأكشن فى الافلام بـ موتوسيكله بعد تمام شفائه

txt

بورصة السيارات.. تراجع 45 ألف جنيه في الأوفربرايس على أم جى HS

كما اكدت التقارير أن أول 100 عميل تسلمو سيارتهم يوم السبت، وأن الإنتاج سيرتفع باطراد، حيث ان أولى سيارات الشركة هي هينشي 5، والتي يتم إنتاجها في مصنع مدينة تيانجين الشمالية .

 

وستبدأ الشركة الإنتاج الضخم لسيارتها الثانية في النصف الأول من 2023، بينما ستُطلق سيارتها الثالثة في النصف الثاني من 2023.

هينشي 5

و أثبتت هينشي 5 شعبيتها بين المستهلكين في الصين،بالرغم من ان إيفرجراند ليس لديها خبرة سابقة في بناء السيارات، و تتطلع إيفرجراند إلى تسليم أول 10 آلاف نسخة بين 1 أكتوبر 2022 و31 مارس 2023، وستمنح المشترين كامل المبلغ إذا غيروا رأيهم في غضون 15 يوماً من استلام السيارة .

 

و كشفت الشركة في أواخر يوليو أنها تلقت 37 ألف طلب مسبق لسيارة الاس يو في بعد أسبوعين فقط من فتح باب الطلب المسبق عليها.

هينشي 5

ويُذكر أن السيارة هينشي 5  يوجد بداخلها بطارية ليثيوم فوسفات من كاتل ومحرك كهربائي بقوة 201 حصان، ونطاق كهربائي يبلغ 700 كلم للشحنة الكاملة، و تريد إيفرجراند أن تصنع مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2025، وتخطط لتحويل أعمالها الأساسية من العقارات إلى السيارات خلال العقد المقبل.

إيفرجراند هينشي 5 السيارات الكهربائية مبيعات السيارات سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعرف على أهم السيارات المشاركة بمزاد جمارك مطار القاهرة.. اليوم

بورصة السيارات.. 30 ألف جنيه زيادة بأسعار شانجان السفين في مصر

بورصة السيارات.. تصل لـ520 ألفا.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

بورصة السيارات ... ارتفاع جديد لأسعار هيونداي i20 بالسوق المصري

بورصة السيارات.. زيادة جديدة بأسعار هافال جوليان في مصر

بورصة السيارات .. بي واي دي ترفع اسعار سيارة الشعب  F3 بواقع 30 ألف جنيه

بورصة السيارات .. تويوتا كرولا 2021 مستعملة وصلت 780 ألف جنيه

ترشيحاتنا

كولر الأبرز.. غياب 12 لاعبا عن الأهلي أمام الداخلية

تصعيد خطير.. الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تحذير من هجوم إيراني وشيك بالمنطقة.. وحالة تأهب قصوى في السعودية وأمريكا

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ