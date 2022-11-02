بكاش مايوة .. أسماء أبو الليزيد تخطف انظار جمهورها علي الشاطئ

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد انظار جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة علي الشاطي بكاش مايوة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وكانت قد كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، تفاصيل تعرضها لإصابة في أنفها.

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد،: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".



جاء ذلك، بعد أن أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرضها لإصابة في الأنف.

ونشرت أسماء أبو اليزيد صورة لها بعد إصابتها وكتبت عليها: "الحمد لله قدر ولطف".