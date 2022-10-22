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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أزرق.. إطلالة صيفية جذابة لـ أسماء أبو اليزيد عبر انستجرام

صدى البلد

تألقت الفنانة أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة صيفية جذابة  برفقة قطتها ، مرتدية فستان قصير باللون الازرق ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد عبر إنستجرام

أسماء أبو اليزيد من البحر عبر إنستجرام.. شاهد

وكانت قد كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، تفاصيل تعرضها لإصابة في أنفها.

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد،: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".


جاء ذلك، بعد أن أعلنت الفنانة  أسماء أبو اليزيد؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرضها لإصابة في الأنف.

ونشرت أسماء أبو اليزيد  صورة لها بعد إصابتها وكتبت عليها: "الحمد لله قدر ولطف".

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