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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس العراقى: العالم يعانى من الأزمات وعلى العرب التكاتف والوحدة

الرئيس العراقى
الرئيس العراقى

قال عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقى ، إن إرادة القوات المسلحة فى العراق وعزيمة الشعب العراقى قادرة على مواجهة كافة سبل الإرهاب وأمامهم الكثير من المسئوليات في البناء والتعمير والتى تتطلب الكثير من الحكمة والقوة.

وأكد أنهم  يقدرون كافة الجهود التى بذلتها الجزائر فى دعم القضية الفلسطينية ووحدة وسيادة سوريا واستكمال المحادثات الثنائية لانهاء الازمات التى عانها الأشقاء السوريين .


وأضاف  " رشيد  " خلال كلمته بالقمة العربية ، أنهم يدعمون الحوار الوطنى فى ليبيا لتحقيق الديمقراطية  التى تحافط على سلامة أراضيها ، وحسن الحوار ويصون سيادتها ويعزز الديمقراطية فى اليمن وإشاعة لغة الحوار والتحرك الوطنى الفعال للوصول لمصلحة الأمن العام للشعب السودانى ، مؤكدا أن دول العالم تعانى من أزمات ويتطلب التكاتف والوحدة بين كافة الدول العربية .

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ألقى كلمته من قليل على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر  .

 

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