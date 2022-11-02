تنسيقية شباب الأحزاب: القيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب المصرى بجميع المجالات

عقدت اليوم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، ندوة، بعنوان مسيرة العمل المناخي من ستوكهلم إلى شرم الشيخ، بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع المواطنين حول الحوار الوطني.



وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لن تدخر جهدا في إيصال وجهة نظرا ورؤية كافة المواطنين إلى صناع القرار تمهيدا لرفع التوصيات بها إلى مؤسسة الرئاسة.

وأكد النائب محمد اسماعيل خلال ندوة بجامعة عين شمس بعنوان مسيرة العمل المناخي من ستوكهلم إلى شرم الشيخ، على أهمية التواصل المستمر مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية في بناء "الجمهورية الجديدة"، وإتاحة فرص ومساحات كبيرة للشباب لتقديم آرائهم وأفكارهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب المصرى على التحدي والتفوق في جميع المجالات.

وقالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب بتنسيقة شباب الاحزاب والسياسيين إن التنسيقية تنظم سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع طلاب الجامعات المصرية لسماع آرائهم ومشاكلهم .



وأضافت الدكتورة غادة علي ، إن فكرة تمكين الشباب وهي محور حديثنا اليوم، تأتي من أن الشباب أغلى ما نملك، ونحن دولة فتية لصناعة المستقبل .

وأكدت الدكتورة غادة علي خلال ندوة بجامعة عين شمس أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن التنسيقية ذهبت للجامعة لسماع الطلاب وتنظيم لقاء مفتوح مع الطلاب .

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مصر واحدة من أقل المساهمين في الانبعاثات الكربونية .

وأضافت الدكتورة غادة فاروق خلال ندوة ندوة، بعنوان مسيرة العمل المناخي من ستوكهلم إلى شرم الشيخ، بكلية الصيدلة جامعة عين شمس إن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر وبالتالي يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم.

فيما تناولت جلسة التوعية بأخطار المتغيرات المناخية، أهمية توعية طلاب الجامعات بمخاطر التغيرات المناخية، كونهم البذرة الأساسية للوعي البيئي والمناخي لمواجهة تلك المخاطر.

وتنوعت أسئلة شباب جامعة عين شمس لوفد التنسيقية حول فرص العمل والظروف الاقتصادية الصعبة التي تضرب جميع دول العالم، وضرورة دعم الجامعة بكلياتها علي المستويات.

وتاتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشون الدراسات العليا والبحث العلمي والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





الجدير بالذكر ا علنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات