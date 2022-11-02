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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يصدر عددا من القرارات الجديدة بشأن التعيينات

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين كلا من الدكتورة علا عادل محمد عبد الجواد رئيساً لمجلس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن اعتباراً من 2022/10/31 ولمدة عام.

وتعيين الدكتورة  أميمة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الآلسن اعتبارا من 2/ 10 /2022 وحتى 28 /10/ 2022 تاريخ بلوغ سيادتها السن القانونى.

 

كما أصدر  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتور سوزان سيف الله محمد ابراهيم رئيساً لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص بكلية طب الأسنان اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١ولمدة ثلاث سنوات

وقرارا بتعيين الدكتورة ولاء محمد حامد محمد رئيساً لمجلس قسم اشعة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١ ولمدة ثلاث سنوات

 

وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين كل من الدكتور . محمد محمد حامد على سالم رئيسا لمجلس قسم اللغات الشرقيه وآدابها بكلية الآداب اعتبارا من 2022/11/1 وحتى 2023/11/24 تاريخ بلوغه السن القانونية.

وتعيين الدكتور محمد إبراهيم حسن محمد الأستاذ بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية اعتبارا من 2022/11/1 ولمدة عام.

 

وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين كل من الدكتور محمد محمد حامد على سالم رئيسا لمجلس قسم اللغات الشرقيه وآدابها بكلية الآداب اعتبارا من 2022/11/1 وحتى 2023/11/24 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونية.

وتعيين الدكتور . محمد إبراهيم حسن محمد الأستاذ بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية اعتبارا من 2022/11/1 ولمدة عام.

أصدر الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام كل الدكتور  ممدوح محمد جاد الدماطى بعمل رئيس مجلس قسم علوم الاثار والحفائر بكلية الآثار  اعتبارا من 2022/11/1 ولمدة عام.

وقيام الدكتور محمد ابراهيم على سيد احمد بعمل رئيس مجلس قسم ادارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار اعتبارا من 2022/6/1 ولمدة عام.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس محمود المتيني عين شمس Jobs Education

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