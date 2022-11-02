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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير لمباراتي الزمالك وإنبي والأهلي والداخلية في الدوري

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير عن مباراتي الأهلي والداخلية والزمالك وإنبي للدوري المصري حيث تقام كلًا من المباراتين مساء اليوم الأربعاء ٢ نوفمبر ٢٠٢٢.

وقال أشرف علي، إنه يتوقع فوز نادي الزمالك ١/٠ علي إنبي وأن زيزو هو من سيسجل الهدف ، وأن النادي الأهلي سيهزم الداخلية ٢/٠ وأن علي معلول وشادي حسين سيسجلون الهدفين.

ولفت محمد سيد، إلى أن نادي الزمالك سوف يهزم إنبي ويسجل ٢/٠ ،أنه يتوقع أن زيزو من سيسجل الهدف الأول ويتمني أن أسامة نبيل يسجل الهدف الثاني، وأن النادي الأهلي سيفوز الداخلية ٢/٠ بسبب خبراته وتألقه.

وأضاف محمد نبيل، أن الزمالك سوف يهزم من إنبي ٢/١ وأنه يتوقع فوز نادي الأهلي علي الداخلية ١/٠.

وأكد حسام محمد، أنه يتوقع هزيمة فريق إنبي أمام الزمالك ٢/٠ ،وأن النادي الأهلي سيفوز الداخلية ٢/٠.

وأضاف نادر سيد ، أن الزمالك سوف تهزم فريق إنبي ٣/١ وأن زيزو سوف يسجل هدفين وشيكابالا يسجل الهدف الثالث، وأكد محمد سالم أن الأهلي سيفوز الداخلة ٢/٠ وأن من سيسجل الهدفين أفشة وشادي حسين.

واختتم شادي أحمد، بتوقعه للمباراتين فوز نادي الزمالك علي إنبي ١/٠ وأن زيزو من يسجل الهدف، وأن نادي الأهلي سيهزم الداخلية ٢/٠ وأن علي معلول وأفشة سيسجلون الأهداف.

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