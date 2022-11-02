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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصيلحي: الدولة تتحمل 20 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز واستمرار سعره 5 قروش

صدى البلد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك متابعة يومية لموقف توافر السلع بالإضافة إلى زيادة معدل الإفراج عن الخامات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأضاف أننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح منهم 4 مليون طن تم توريدهم محليا و4.5 مليون طن تم استيرادهم، مشيرًا إلى أنه تم زيادة سعر التوريد المحلي ليصل من 725 إلى أكثر من 885 جنيه للأردب مما تكلف الدولة 5 مليار جنيه زيادة للقمح المحلي غير ما كان محدد بالموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة جاء متوسط لطن القمح للموازنة التي نعمل بها حاليا 300 دولار للطن، ووصل المتوسط العام عقب الأزمة إلى 418 دولارا للطن، مما يكلف هذا الفارق الدولة نحو 20 مليار جنيه بما يعادل بالإضافة إلى 51 مليار جنيه دعم المخصصين بالدعم بالموازنة لاستمرار سعر رغيف الخبز ب5 قروش، ليصل دعم الخبز إلى 71 مليار جنيه، وكل هذا الفارق تم استيعابه.

وأشار إلى أنه يتم انتاج سنويًا 93 مليار رغيف في العام والذي يصل تكلفته اليوم 85 قرشًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب انتهاء مجلس الوزراء.

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