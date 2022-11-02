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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية ديفيد بيكهام.. ميسي ورونالدو في الدوري الأمريكي بعد المونديال

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حول ضم الثنائي ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، لقيادة هجوم فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء كأس العالم فى قطر 2022. 

وأفادت التقارير الإعلامية بأن نادي إنتر ميامي الأمريكي واثق من التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف المقبل، على الرغم من رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استمراره، إضافة إلى أن فريقه السابق برشلونة يرغب في استعادة أسطورته الذي رحيل عن الفريق صيف 2020.

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الموسم الأخير 

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن ميسي "35 عاماً" يخوض موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، ويطمح النادي الفرنسي إلى تمديد عقده، وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة برشلونة في وقت سابق برئاسة جوان لابورتا أنهم يطمحون إلى التفاوض مع أسطورة النادي وعودته إلى الفريق مجددا.

ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن المحادثات بدأت بين الطرفين منذ عامين، وثقة النادي الأمريكي تزداد يوما بعد يوم، ويقود خورخي وخوسيه ماس، الشقيقان اللذان يمتلكان إنتر ميامي مع ديفيد بيكهام، المفاوضات وعقدت بالفعل عدة اجتماعات مع خورخي والد ميسي.

وأوضحت أن نادي إنتر ميامي واثق من ضم ليونيل ميسي في الموسم الجديد، بعدما أعلن ميسي أن كأس العالم قطر 2022 سيكون الأخير له رفقة راقصي التانجو، وبعدها سيقرر مستقبله سواء بالاستمرار مع باريس سان جيرمان أو الرحيل عن حديقة الأمراء.

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ثلاثية باريس لن تستمر 

وشددت التقارير الإعلامية على أن ثلاثية ميسي ونيمار وكليان مبابي قد لا تستمر كثيرًامع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت أن عقد ليونيل ميسي ينتهي هذا الصيف مع خيار التمديد لعام ثالث، لكن يبدو أن مغامرته في فرنسا لن تطول.

وأضافت أن الحلم الأكبر لمشجعي برشلونة وخوان لابورتا هو عودة ليونيل ميسي في صيف 2023، والرافعات الاقتصادية جعلت المشاكل المادية أقل حدة مع رحيل أصحاب المرتبات الخرافية، ويود برشلونة عودة أسطورته من جديد.

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ميسى ورونالدو 

وتابعت: “ديفيد بيكهام قد يستغل خروج برشلونة الأوروبي وتوابعه الاقتصادية في محاولة إغراء ميسي للعب في أمريكا”، مشيرة إلى أن الإنجليزي يملك نادي إنتر ميامي ويحلم حلم كل مشجعي الكرة بالجمع بين ميسي وكريستيانو رونالدو في خط هجوم واحد، وإذا ما استمرت الأوضاع هذا الموسم كما هي عليه، هذا الحلم قد يصبح حقيقة. 

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