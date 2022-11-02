فحوصات ما قبل الزواج والحد من الأمراض الوراثية ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد اليوم الأربعاء ندوة حول ( فحوصات ما قبل الزواج والحد من الأمراض الوراثية ) بمعهد التمريض بالخارجة أدار الندوه غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام السكاني تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

حاضر في الندوة الدكتور محمود حسين مهدى - استشارى أمراض النساء والتوليد ومدير عيادة النصر الشاملة وبحضور حنان محمد على - مدير المعهد.

بدأ الدكتور محمود حسين بتعريف المشكلة السكانية على أنها تتمثل في وجود خلل بين الموارد والمتطلبات.

وبدأ بشرح أهمية فحوص ما قبل الزواج والتى تهدف إلى التعرف على الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط خاصة وأن نسب الاصابة بهذا المرض مرتفعة للغاية فى محافظة الوادى الجديد وكذلك التعرف على الأمراض المعدية مثل السل والالتهاب الكبدى الوبائي B هذا بالإضافة إلى التعرف على الأمراض المنقولة جنسيا خاصة فيرس C .

وشرح الدكتور محمود أن اكتشاف الأمراض المزمنة يعد من أهم الأهداف المتعلقة بفحوصات ما قبل الزواج ومن أهم الأمراض المزمنة التى يتم اكتشاف عن طريق هذه التحاليل السكر والصرع وأمراض القلب كما تناول أهمية التعرف على فصائل الدم وRH مما يمثل خطورة على الجنين فى حال اختلاف أنواعه بين الزوجين حيث يتطلب إعطاء حقنة للأم بعد الولادة فى حال ما اذا كان RH للأم سالب وRH للأب موجب.

وفى الختام أكد على أهمية المكاشفة والمصارحة بين الطرفين لتفادي أى مشكلات صحية للأبناء فيما بعد .

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)

جانب من الندوه (4)

جانب من الندوه (5)

جانب من الندوه (6)