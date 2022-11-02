بعد إصابته بالسرطان.. موقف نوير من المشاركة مع منتخب ألمانيا بكأس العالم

فاجأ مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، الجميع بإصابته بمرض سرطان الجلد، حسبما أعلن عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

وقال مانويل نوير أنه أصيب بسرطان الجلد في الوجه وقام بإجراء 3 عمليات جراحية لتماثل الشفاء.

وردد عشاق البافاري أن سبب إبتعاد نوير عن المباريات مع فريق بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة نتيجة لذلك، ألا أن صحيفة “بيلد” الألمانية أشارت إلى أن اللاعب غاب عن 7 مباريات عن الفريق لإصابته في الكتف وليس السرطان.

وأضافت أن بالرغم من إعلان نوير الإصابة بالسرطان ألا أن هذه الإصابة لن تعيقه عن التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر.

ويتبقى 18 يوما فقط لانطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر.