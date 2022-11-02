أبو علم يكشف مفاجأة في قضية كهربا وصفقات الأهلي في يناير..فيديو

في أولى حلقات برنامج المارد عبر منصات موقع صدى البلد، كشف الكاتب الصحفي عبد الحكيم أبو علم عن مفاجأة في قضية نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا .

وقال عبد الحكيم أبو علم إن هناك الكثير من الأطراف ستتضرر الفترة المقبلة في قضية كهربا، مشيراً إلى المسؤولين عن تسجيل عقد كهربا مع نادي الزمالك بعد انقضاء الفترة القانونية، بحسب ما صرح به أبو علم.

وفي الحلقة، كشف عبد الحكيم أبو علم عن طلبات المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر من مجلس إدارة القلعة الحمراء، وأن هناك 3 لاعبين يطلب كولر استقدامهم، و3 آخرين يخضعون للتقييم، فيما سيتم الاستقرار على رحيل اثنين من لاعبي الفريق على سبيل الإعارة.

وهنأ الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده، مؤكداً أنه أحد الرموز التي يفتخر المصريين سواء على المستوى الرياضي أو الأخلاقي، إلى جانب أساطير مصرية أخرى مثل الكابتن حسن شحاتة وطه إسماعيل.

وعن فوز الأهلي بمباراة السوبر، قال أبو علم إن الأهلي استحق الفوز عن جدارة، وأن مارسيل كولر لديه مقومات إدارة الفريق الأحمر إلى موسم ناجح ينافس فيه الأهلي على كافة البطولات.

وعن المدير الفني لنادي الزمالك، جيسفالدو فيريرا، قال عبد الحكيم أبو علم إن فيريرا "وهم" وأنه لا يستحق لقب "بروفسير" وأن البطولات التي أحرزها مع الزمالك كانت بسبب الظروف المحيطة بالنادي الأهلي وتراجع مستواه.

وأكد عبد الحكيم أبو علم أنه لا مجال للمقارنة بين فيريرا ومواطنه مانويل جوزيه، حيث تتحدث الأرقام عن نفسها، وكذلك لا تجوز المقارنة بين فيريرا والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي حقق مع الأهلي في 20 شهراً تفوقا كاسحا عما حققه فيريرا خلال ولايتيه في نادي الزمالك.

وعلق عبد الحكيم أبو علم على المشادة التي جرت خلال مباراة السوبر بين شيكابالا وحسين الشحات، قائلا إنه يجب توقيع عقوبة على شيكابالا الذي تجاوز داخل الملعب، بينما كان الشحات في المقصورة الرئيسية.

والمارد برنامج يختص بأخبار وكواليس النادي الأهلي، يقدمه الكاتب الصحفي عبد الحكيم أبو علم، ويذاع عبر منصات موقع صدى البلد يوم الإثنين من كل أسبوع.

لينك الحلقة على "فيسبوك":



لينك الحلقة على "يوتيوب":