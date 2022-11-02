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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يسجل أسرع هدفين فى الدوري خلال الموسم بفضل هداف الفريق .. فيديو

محمد شريف
محمد شريف

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي هدفين في أول 6 دقائق من مباراته مع فريق الداخلية خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

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وتعد هذه أفضل انطلاقة مباريات للأهلي في الموسم الحالي، حيث لم يسبق له تسجيل هدفين في أول 6 دقائق خلال الموسم الحالي.

ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية وتحديدا عند الدقيقة الأولى و25 ثانية ليكون الأسرع في بطولة الدوري في النسخة الجديدة حتى الآن، في حين كان هدف أحمد هاني الذي أحرزه بالخطأ في مرماه خلال لقاء البنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا الذي اقيم بالأمس الثلاثاء، في الدقيقة الأولى 39 ثانية، وسجل حمدي فتحي هدف الأهلي الثاني في الدقيقة السادسة.

ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشوار التألق في بطولة الدوري حيث حقق الفوز في أول مباراتين أمام الإسماعيلي وأسوان.

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وحقق الأهلي العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري بعد الفوز في مباراتين على حساب أسوان والإسماعيلي، ليحصل على ست نقاط.

ويتواجد فريق الداخلية الصاعد حديثًا لمسابقة الدوري في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة فقط بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى مع طلائع الجيش.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

النادي الأهلي فريق الداخلية للدوري المصري الممتاز محمد شريف كريم فؤاد

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