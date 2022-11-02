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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من فيريرا.. هاني حتحوت: قرار جديد بالزمالك بشأن إمام عاشور|فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل استبعاد إمام عاشور، من قائمة فريق الزمالك لمواجهة إنبي، مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

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وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن إمام عاشور غاضب ومستاء بسبب عدم تعديل عقده وزيادته ماليًا حتى الآن واشتكى من قبل أكثر من مرة.

وأضاف حتحوت، أن إمام عاشور تواجد داخل تدريبات الزمالك اليوم بشكل طبيعي ولكن حدثت مشاجرة بينه وبين شيكابالا داخل الملعب خلال خوض التدريبات.

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وأشار إلى أن إمام عاشور غادر المران وقرر البرتغالي فيريرا استبعاده من قائمة مباراة إنبي بقرار تأديبي، بينما مصدر داخل الجهاز الطبي أكد للماتش أن إمام عاشور سليم تمامًا ولا يعاني من أي إصابة.

هاني حتحوت امام عاشور الزمالك انبي الدوري المصري الممتاز

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