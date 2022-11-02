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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر خالية تماما من مرض الكوليرا

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وجود أي إصابة بمرض الكوليرا في مصر، لافتة إلى أنها موجودة في أماكن حول العالم، ومنها ما هو بمنطقة الشرق الأوسط.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا المرض خطير يؤدي إلى نزلات معوية، وإسهال شديد، لافتًا إلى أن أسباب الإصابة به هو تلوث الماء والغذاء غير النظيف، ومصر تترقب هذا الأمر.

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وأكد على النظافة العامة ونظافة المياه والغذاء؛ حفاظًا على صحة الإنسان، لافتًا إلى أنه ينتقل عن طريق الغذاء والماء الملوث. وأوضح أن لقاح الكوليرا ليس له حاجة في مصر، بينما تحتاجه البلدان المصابة بهذا المرض، لافتًا إلى أن الكوليرا من ضمن الأمراض المرصودة والتي تأتي نتيجة خلل المناخ.

وأكد أن التغيرات المناخية العنيفة تسبب في انتشار بعض الأمراض ومنها الكوليرا والملاريا، مشيرًا إلى أن وباء كورونا ما زال موجودًا، ولم يُعلن أنه تم السيطرة بشكل كامل على هذا الوباء؛ وطالما أن هناك وباءً عالميًا فيجب أن نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتلقي اللقاحات.

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ولفت إلى أن وضع كورونا في مصر جيد جدًا، وحالات الإصابة به قليلة جدًا؛ فيما يوجد انتشار للإنفلونزا الموسمية (أعراضها عطس – رشح)، وكورونا ضمن الفيروسات التنفسية وتكون بداتها (عطس – رشح – كحة – تكسير في الجسم)؛ مؤكدًا أنه أحيانًا يتم الخلط بين الإنفلونزا وكورونا؛ لذا فعند ظهور هذه الأعراض فعلى الشخص المُصاب التوجه إلى الطبيب المعالج للتأكد.

عزة مصطفي محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بمرض الكوليرا

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