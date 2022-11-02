كريم فؤاد يتحدث عن تألقه ورسالة كولر بعد مباراة الداخلية

أكد كريم فؤاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز الفريق الكبير على نادي الداخلية بنتيجة ٤-١ في الدوري الممتاز جاء تكليلًا لمجهود كبير بذله كل اللاعبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وأضاف كريم فؤاد معلقًا على تألقه في صفوف الأهلي خلال الفترة الحالية: «السر وراء هذا المستوى هو السعي والاجتهاد بشكل دائم وتبقى النتيجة والتوفيق من الله».

وكشف كريم فؤاد عن رسالة كولر له بعد مباراة الداخلية قائلًا: «كولر هنأني بعد المباراة وقال لي تستحق ما ظهرت عليه، ولكن أنتظر منك المزيد في الفترة المقبلة لأن المشوار لا يزال طويلًا».

واستكمل كريم فؤاد: «لدي طموح دائم لتقديم كل ما لدي من مجهود وأداء مع الأهلي والمنتخب وأتمنى التوفيق من الله».

وفي رسالته لجماهير الأهلي قال كريم فؤاد: «أهنئ جماهير الأهلي بفوزنا في لقاء الداخلية بعد التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة، ونتمنى الاستمرار في تحقيق مزيد من البطولات لإسعادكم لأنكم أعظم جمهور في الدنيا وتستحقون المزيد، وهذا أقل رد على ما تقدمونه من دعم ومساندة للفريق طوال الوقت».

وفاز الأهلي على الداخلية ٤-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.