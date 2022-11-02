عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم فؤاد يتحدث عن تألقه ورسالة كولر بعد مباراة الداخلية

صدى البلد

أكد كريم فؤاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز الفريق الكبير على نادي الداخلية بنتيجة ٤-١ في الدوري الممتاز جاء تكليلًا لمجهود كبير بذله كل اللاعبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وأضاف كريم فؤاد معلقًا على تألقه في صفوف الأهلي خلال الفترة الحالية: «السر وراء هذا المستوى هو السعي والاجتهاد بشكل دائم وتبقى النتيجة والتوفيق من الله».

وكشف كريم فؤاد عن رسالة كولر له بعد مباراة الداخلية قائلًا: «كولر هنأني بعد المباراة وقال لي تستحق ما ظهرت عليه، ولكن أنتظر منك المزيد في الفترة المقبلة لأن المشوار لا يزال طويلًا».

واستكمل كريم فؤاد: «لدي طموح دائم لتقديم كل ما لدي من مجهود وأداء مع الأهلي والمنتخب وأتمنى التوفيق من الله».

وفي رسالته لجماهير الأهلي قال كريم فؤاد: «أهنئ جماهير الأهلي بفوزنا في لقاء الداخلية بعد التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة، ونتمنى الاستمرار في تحقيق مزيد من البطولات لإسعادكم لأنكم أعظم جمهور في الدنيا وتستحقون المزيد، وهذا أقل رد على ما تقدمونه من دعم ومساندة للفريق طوال الوقت».

وفاز الأهلي على الداخلية ٤-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

كريم فؤاد النادي الأهلي المدير الفني الداخلية صفوف الأهلي الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

الرواتب .. رئيس الوزراء يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 4 - 1 فى الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

فندق Cleopatra aquarium luxury resort.. أرقى وأحدث منتجع ترفيهي فندقي في شرم الشيخ

تفاصيل رسالة كولر لـ كريم فؤاد عقب تألقه أمام الداخلية بالدوري

تفاصيل بند القمة العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

بشهادة شقيقته .. سبب وفاة الشيف أسامة السيد

بمناسبة مرور 206 أعوام.. النوبى يكشف تطور التعليم الهندسي الفترة الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تكشف عن طعام سحري لصحة وبشرة المرأة

لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بأحدث ظهور| شاهد

بدون لحمة .. طريقة عمل اللازانيا بمذاق شهي

بعد عقد قرانها... شيري عادل تستعرض جمالها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ