بعد سوء الأداء.. نجم الزمالك السابق ينتقد صفقة فريقه الأجنبية.. فيديو

أكد هشام يكن نجم منتخب مصر والزمالك السابق أن زكريا الوردي لاعب فريق الزمالك غير مقنع له فنياً داخل أرض الملعب ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن مع الفريق الأبيض منذ التعاقد معه في الموسم الجديد.

وقال هشام يكن نجم منتخب مصر والزمالك السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" زكريا الوردي أداءه مع فريق الزمالك يغلب عليه الخشونة مع الفرق الأخرى وهو غير مقنع لي فنياً حتى الأن".

وتابع:" لاعبو الزمالك كانوا خارج الخدمة في مباراة السوبر أمام الأهلي في الإمارات وفي رأيي أن أي لاعب ينضم للزمالك لابد أن تتوفر فيه سمات البطل".

الزمالك يتعادل مع انبي..

سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفى شلبي الصفقة الجديدة للقلعة البيضاء .

جاء هدف التعادل لـ إنبي فى الدقيقة 83 عن طريق كلوشة من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينما أرتفع إنبي الى المركز الرابع عشر برصيد نقطتين .

ونفذت كرة عرضية من عمر جابر من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع إلى زيزو الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ، جاءت كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء شتتها الدفاع لتصل إلى عمر جابر الذي سدد لكنها بعيدة عن المرمى.

وأرسل زيزو كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك على رأس مصطفى شلبي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات فى الدقيقة 24 .

وظهر نيمار فى لقطة رائعة من مهاراة خاصة بعد من 3 مدافعين إنبي وأرسل كرة عرضية أرضية سددها مصطفى شلبي من داخل منطقة الستة ياردة لتمر أعلى العارضة فى الدقيقة 51 .

ودفع فيريرا بـ يوسف أوباما بدلا من سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 46.

وتعرض محمد عبدالغنى لإصابة خلال المباراة وخرج ودخل مصطفى الزنارى بدلا منه فى الدقيقة 60.