لصوص لكن جبناء.. ألقوا مريضا وسط الشارع لسرقة سيارته ففارق الحياة بالعياط

تجرد ٤ لصوص من المشاعر الانسانية عندما القوا بمسن في حالة اعياء خارج سيارته واستولوا عليها وفروا هاربين بعدما تركوه ينازع الموت وسط الشارع حتى فارق الحياة بمدينة العياط.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أحد الأشخاص ملقى في الطريق العام بمدخل قرية السعودية بدائرة المركز وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي في حالة غيبوبة تامة ولا يحمل ثمة أوراق تدل على هويته ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه من تعرضه لجلطة في المخ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن لايحمل أوراقا تدل على هويته وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية المتوفي وباستدعاء نجله أفاد بأن والده خرج لحضور عزاء بقرية مجاورة ثم تغيب وبلغ بتغيبه وعلم فيما بعد بوجوده في المستشفى ووفاته وأفاد بأن والده كان يملك هاتفا محمولا ومبلغا ماليا داخل طيات ملابسه.

وبإبلاغ اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عقب تتبع هاتف المتوفي من ضبط المستولي على الهاتف وبمواجهة المتهم أفاد بقيام 4 أشخاص "معلومين لديه" بإحضار سيارة وتركها له لمدة يوم ثم عادوا وأخذوا السيارة وخلال فترة تركهم السيارة عثر بداخلها على الهاتف واستخدمه ولا يعرف هوية صاحبها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم أثناء محاولتهم سرقة سيارة مركونة بمدخل قرية السعودية عثر بداخل السيارة على المتوفي مصابا بحالة اعياء وقاموا بتركه في الطريق العام وسرقة السيارة وقاموا ببيع السيارة لدى عميل سيئ النية "أمكن ضبطه" بمبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه وتم بإرشادهم عن المبلغ المالي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.