بعد تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.. نواب: قرار يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل.. وتستفيد منه 17 مليون أسرة

نائب: قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يؤكد دعم الدولة لمحدودي الدخل

برلماني عن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء: يهدف لتخفيف الأعباء

نائب الشيوخ: قرارات تأجيل زيادة أسعار الكهرباء تخدم 17 مليون أسرة مصرية



أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي أبرزها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لـ 30 يونيو المقبل.

وأكد النواب، أن الدولة لا تزال داعمة للكهرباء، وحريصة على الطبقات البسيطة، والشرائح ذات الدخل المنخفض، فالقرار، يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي، على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، خاصة في ظروف التضخم العالمي والأزمات الدولية.

قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن الدولة أثبتت للمواطن أنها داعم مستمر وسند قوي يستند عليه في أشد المواقف والأزمات، خاصة بعد صدور قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء الذي أثلج صدور المصريين.

الدولة لا تزال داعمة للكهرباء

وأشار “مشهور” لـ"صدي البلد"، إلى أن الدولة لا تزال داعمة للكهرباء، وحريصة على الطبقات البسيطة، والشرائح ذات الدخل المنخفض، لافتا إلى أن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي، على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، خاصة في ظروف التضخم العالمي والأزمات الدولية.

وتابع النائب حديثه: "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات لتخفيف الأعباء عن المواطن؛ نتج عنها قرارات عديدة، جميعها تستهدف دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له".

واختتم النائب، بالتأكيد أن قطاع الكهرباء استطاع- عبر الإدارة الحكيمة والرؤية المستقبلية للرئيس السيسي- تحقيق نجاحات ضخمة، وانتهت تماما عملية تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، مشددا على أن عشرات الملايين من المصريين يشعرون بقفزة حقيقية في مجال الطاقة والكهرباء على مدى السنوات الماضية، كما أنها كانت السند الحقيقي لعملية التنمية الشاملة في البلاد.

ومن جانبه، أشاد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي أبرزها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لـ 30 يونيو المقبل.

انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل

وقال “مهني” لـ"صدي البلد"، إن هذا القرار يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى، وإحساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليا بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن هذه المرة الثالثة لتأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار الكهرباء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحاول حمل الأعباء مع المواطن المصري، في ظل الأزمة العالمية التي يواجهها العالم، يأتي ذلك فى وقت أن العالم كله يقرر زيادة أسعار الطاقة مصر تقرر تأجيل زيادة الأسعار حفاظا على المواطن المصري من الضغوطات، لافتا إلى أن أكبر دول العالم لديهم زيادة 40 و 50% زيادة في أسعار الطاقة المنزلية سواء الغاز أو الكهرباء.

وأوضح احمد مهني ،أن الرئيس يشعر بالشعب المصري وبما قدمه من تضحيات لإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر، وأنه بهذا التأجيل سيظل يدفع ما يقرب من 17 مليون مشترك أقل من 50٪ من تكلفة الكهرباء، وهو ما سيسهم في خفض فاتورة الأعباء التي يتحملها المواطن والتخفيف عليه خاصة وأن الزيادة كان سيكون لها تأثير على كافة المنتجات ووسائل النقل.

وناشد أحمد مهني ، عضو مجلس النواب، المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان، فالمواطن يتحمل المسؤولية أيضا وعليه ان يكون على قدرها من أجل مصرنا الحبيبة.

وأكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بجهود كبيرة في دعم المواطن من جهه واصلاح الاقتصاد المصرى من جه اخرى، وتاجيل زيادة أسعار الكهرباء خير دليل علي قوة الدولة المصرية وحرصها علي دعم المواطن في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم.

أنحياز القيادة السياسية للمواطن المصري

واضاف “محسن” لـ"صدي البلد"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تاجيل زيادة اسعار الكهرباء يؤكد أنحياز القيادة السياسية للمواطن المصري، ورغبة في التخفيف من أعبائه المعيشية، مشددا على أن القرار سيفيد نحو 17 مليون أسرة مصرية بشكل مباشر، وبما يتخطى الـ60 مليون مواطن.

ولفت عضو زراعة الشيوخ، إلى أن قرار الرئيس السيسي وكما قال بنفسه لا يعني أن الدولة تَمن على المواطن المصري به، ولكنها منحازة له، وتشعر بمشاكله والأوجاع الاقتصادية والاجتماعية جراء موجة التضخم العالمي، مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى طاقتها للتخفيف عن المواطن وبالخصوص محدودي الدخل، وتتحمل الفرق في الأسعار، رغم زيادة أسعار الغاز والبترول عالميا والمستخدمة في محطات الكهرباء.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي، أسعد ملايين المصريين الذين يعرفون تماما، حجم الضغوط على الدولة وحجم المعاناة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، معربا عن ثقته التامة بعبور الوطن هذه الأزمة بسلام تحت قيادته الرشيدة ورؤاها للمستقبل، وانحيازها لملايين المصريين.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جزء من الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية وبناءا عليه تم التوافق على عدم الزيادة حتى 30 ديسمبر وتم مد الفترة إلى 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان سعر صرف الدولار متوسطه 16 جنيها، واليوم سعر الدولار حدث به زيادة مما يكلف الدولة عقب قرار تعليق الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يعي تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.