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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: حزين بسبب موقف شيكابالا معي وطريقة رحيلي عن الزمالك

صدى البلد

كشف حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك السابق، عن حزنه من موقف محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق الأبيض تجاهه، بعد رحيله عن البيت الأبيض ورفض تجديد عقده.

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وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية ، إن شيكابالا تجاهل التواصل معه بعد إعلان رحيله وعدم تجديد عقده.

فؤجئا بموقف شيكابالا الغريب 

وأضاف: "كنت أنتظر من شيكابالا أن يساندني ولكنني فوجئت بموقفه، رغم أنني ساندته في مواقف عديدة، لدرجة أنني لم أتحمل السباب ضده أثناء مراسم التتويج بلقب الدوري موسم 2020-2021 وتعرضت للإيقاف".

موقف قائد الزمالك السابق من الاعتزال 

وأعلن إمام رفضه التام لفكرة الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية، مؤكدا أنه سينتظم في برنامج تأهيلي بداية من يوم السبت المقبل للعودة للملاعب في الانتقالات الشتوية.

واعترف قائد الزمالك السابق بشعوره بالحزن من عدم تجديد عقده وطريقة رحيله عن الفريق ولكنه يحترم رؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وروى إمام تفاصيل ما حدث معه، قائلا: "وقعت على بياض مع الزمالك ولكنني فوجئت بأن فيريرا يطالبني بحل مشكلة العقد الجديد مع الإدارة رغم توقيعي فاستفسرت من أمير مرتضى المشرف على الكرة الذي أبلغني برغبة فيريرا في عدم تجديد عقدي".

وأتم: "لست غاضبا من عدم تجديد عقدي بينما أعاد الزمالك عمر جابر لاعب بيراميدز رغم أنه تخطى ال30 عاما أيضا، ولكنني حزنت بسبب رحيلي بهذه الطريقة خاصة أن أمير مرتضى كان يدعم استمراري".

الزمالك شيكابالا حازم امام عمر جابر البيت الأبيض بيراميدز الانتقالات الشتوية

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