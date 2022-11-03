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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العيسوي مديرًا فنيًا لـ نادي الألومنيوم

أبو طالب العيسوي
أبو طالب العيسوي

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم عن تعيين أبو طالب العيسوى مديرا فنيا للفريق ، خلفا  لسعيد إبراهيم الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار مع الفريق ،عقب الخسارة بالجولة الثالثة أمام فريق كيما أسوان بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

ووافق مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم علي قبول استقالة الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم برئاسة سعيد إبراهيم  عقب الخسارة أمام كيما أسوان بهدفين مقابل هدف ،بالجولة الثالثة من منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقرر مجلس ادارة النادى  اختيار حسن خيرى مدربا مؤقتا للفريق الأول خلفا لسعيد إبراهيم  ،ليقود الفريق بالجولة الرابعة أمام فريق لافيينا اف سي ،والذي إنتهي بخسارة الفريق بهدف لاشئ ،في اللقاء الذي أقيم بملعب الأسيوطي.


ويقود أبو طالب العيسوى المدير الفنى الجديد للفريق لقاء الفريق الألومنيوم بالجولة المقبلة أمام فريق بترول أسيوط، على إستاد الألومنيوم الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة  بدورى القسم بمجموعة الصعيد.

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