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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الموسيقى| طفلة تقتحم المسرح على أصالة وتبكي..ورد فعل غير متوقع من الفنانة

صورة للمعجبة
صورة للمعجبة

أحيت المطربة الكبيرة أصالة حفلا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذي افتتحته بأغنية "شكرا" وسط ترحيب كبير من الحاضرين. حفل أصالة

 

واقتحمت طفلة المسرح على أصالة لالتقاط صورة معها وهي تبكي فأحضتنتها اصالة وقالت: كتير راقيين الأطفال اللي يسمعوني" وحرصت أصالة ان توجه شكر كبير لأسرتها المتواجدة معها في الحفل ابنائها ووالدتها، وزوجها، وقالت ان عائلتي حميعهم هنا لتشجيعي اليوم". 

 

وطالب الحمهور أصالة ان يلتقطوا صورا معها فقالت لهم يعد انتهاء الجفل ستفعل ذلك، ولكنها بعد تقديم أكثر من اغنية طلبت هاتف لتلتقط مع جمهورها صورة سليفي. وقالت هناك أحد قال لي من قبل في حفلة انتي قوية، وانا اقول لها اليوم أنا قوية. 

 

وحرصت أصالة على ان توجه كلمه لجمهورها وقالت:"مساء الخير لأهلي وأصحابي، اجتماعي معكم اليوم بمثابة إجتماع مع الوطن وانا بيني وبين الجمهور محبة ولولا محبتكم لاتتخيلوا وين راح أكون".

دار الأوبرا المطربة الكبيرة أصالة اقتحام معجبة مسرح أصالة حفل أصالة

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