عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ارتفاع الأسعار.. اندلاع مظاهرات عارمة في إيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدن إيطاليا يوم الخميس، موجة احتجاجات عارمة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات في خضم أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بعد قطع روسيا إمدادات الغاز عنها.

وأحرق محتجون فواتير استهلاك الطاقة في حركة رمزية احتجاجًا على غلاء استهلاك الطاقة، في خطوة مستوحاة من حركة "لا تدفع"، التي ظهرت في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن هذه الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن رئيسية، تهدف إلى الاحتجاج على التضخم وأسعار الطاقة الباهظة، مشيرةً إلى أن المتظاهرين أحرقوا فواتير الغاز أو الكهرباء للاعتراض على الأسعار المرتفعة.

وطالب المتظاهرون بالإلغاء الفوري لرفع الأسعار، وفرض ضريبة اجتماعية على الطاقة للسماح للجميع بالدفء هذا الشتاء.

ونقل التقرير عن أحد المتقاعدين الإيطاليين قوله: "تلقيت فاتورة غاز بقيمة 320 يورو وفاتورة كهرباء بقيمة 245 يورو، وأنا أحصل على معاش تقاعدي قدره 500 يورو، لقد وصلت إلى نقطة حرجة، إما أن آكل أو أدفع فواتيري"، قبل أن يضيف بنبرة نهائية وحاسمة: "وقررت أن آكل ولا أدفع".

ضربة كبيرة.. إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي بسبب النفط الروسي

التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى مستوى له منذ 38 عاما

وكان مركز المظاهرة في نابولي، حيث بدأ الاحتجاج منذُ الـ2 من شهر سبتمبرل الماضي، وكان المئات من أهالي نابولي العاطلين عن العمل يحرقون فواتيرهم احتجاجًا على الارتفاع الحاد في الأسعار، وتنتشر الاحتجاجات الآن في العديد من كبرى المدن الإيطالية الأخرى، وبدأت الحركة تتشكل تدريجياً، بدعم من العديد من المنظمات البيئية غير الحكومية.

ويوضح أحد المتحدثين باسم المنظمات غير الحكومية للصحيفة الإيطالية اليومية "كوريي إنترناسيونال" قائلاً: "مراكز نضالنا هي ميلانو وتورينو وبولونيا وتوسكانا والماركيز وروما"، ويضيف أنه يود "تعليقًا عامًا لتكاليف الطاقة يسمح للعائلات بقضاء فصل الشتاء".

ويشير التقرير إلى أنّ الموقع الإلكتروني للحركة "لن ندفع" يبدو أكثر من واضح، ويطلب "تخفيض الفواتير إلى تكاليف ما قبل الجائحة وما قبل الحرب في أوكرانيا".

وفي غياب ردود من الحكومة، يهدف التحدي إلى تنظيم إضراب عام حول المدفوعات "اعتباراً من الـ30 من شهر نوفمبر الجاري، ويأمل الموقع في جمع مليون توقيع بحلول نهاية الشهر، وحتى الآن انضم ما يقرب من 35000 شخص إلى المنصة بالفعل.

ونبه التقرير إلى أنّ ارتفاع الأسعار في إيطاليا تسارع إلى 8.9 % خلال عام واحد، مقابل 8.4 % في شهر أغسطس الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.5 %، وأسعار الطاقة بنسبة 44.5%.

وأضاف أنّ ذلك الارتفاع "المذهل" في الأسعار بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا في إيطاليا، وهو ما دفع لتغذية غضب العديد من الإيطاليين الذين يدعون أنهم محاصرون بفواتير باهظة لم تعد تسمح لهم بالعيش بشكل لائق.

إيطاليا أسعار الطاقة ارتفاع الأسعار مظاهرات إيطاليا أزمة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

موضوعات متعلقة

ضربة كبيرة.. إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي بسبب النفط الروسي

إيطاليا تؤجل إصلاح العدالة وتلغي تفويض اللقاح عن الأطباء

هنا جودة تواصل التألق وتتوج بلقب إيطاليا الدولية لناشئات تنس الطاولة

التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى مستوى له منذ 38 عاما

ترشيحاتنا

صفحة جديدة .. محامي شيرين يكشف تفاصيل خروجها من المستشفى.. فيديو

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

خسائر فادحة في بورصات أوروبا .. ما السبب؟

هل يجوز صلاة السنن وأنا جالس رغم قدرتي على القيام ؟..الإفتاء تجيب

بركات: اختيارات فيتوريا منطقية .. البرتغالي مهتم بالجميع

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: الوضع المالي غير جيد

مدير شركة وساكن بالزمالك يجمع علب الكانز من الشوارع..أستاذ أيمن يحكي مأساته

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: الأمور تتحول لصالحك

برج الثور.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: فرصة جيدة

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ