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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

نفق
نفق

قال خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم اكتشاف نفق أثري محفور في الصخر تحت سطح الأرض، مؤكدا  أن مصر سيدة العالم القديم وستظل كذلك.

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كشف أثري جديد في الإسكندرية.. نفق صخري يعود للبطالمة

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عمق ١٣ متر.. اكتشاف نفق صخري بمنطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية


وأضاف "خالد أبو الحمد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، لا يوجد بقعة في الأرض المصرية لا تحتوي على آثار فريدة من نوعها، منوها بأن هناك بعثة تعمل في موقع وجود النفق منذ عدة سنوات.


واسترسل: البعثة كشفت عن العديد من الآثار والعملات التي تعود للعصر البطلمي واليوناني والروماني، مشددا على أن النفق المكتشف له أهمية كبيرة للغاية.

 

وأكمل خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية،: النفق سيزيد من أهمية مدينة الإسكندرية، ومتابعا: النفق طوله يصل إلى 1300متر تحت سطح الأرض.

 

وأوضح خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية،: النفق محفور في الصخر، كان يستخدم في التجارة، متابعا: النفق يضم معبد ضخم ونموذج لفنار الإسكندرية.

اكتشاف نفق الصخر الاسكندرية خالد أبو الحمد أثار الإسكندرية

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