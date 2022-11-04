أحمد العزب: مستشفى شرم الشيخ الدولي تم تطويره ليصبح صديقا للبيئة.. فيديو

قال الدكتور أحمد العزب، المشرف العام على الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إن مستشفى شرم الشيخ الدولي تم تطويره ليصبح صديقا للبيئة.

وأضاف الدكتور أحمد العزب، المشرف العام على الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مستشفى شرم الشيخ الدولي يعتبر بذلك أول مستشفى أخضر في مصر تزامنًا مع مؤتمر المناخ"، مؤكدا: "الرئيس السيسي وضع صحة المواطنين على قائمة أولوياته في الجمهورية الجديدة".

وأشار المشرف العام على الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، : "الجمهورية الجديدة تتميز بتقديم خدمة طبية مميزة تقدم للمواطن المصري"، موضحا: "قدمنا أكثر من 15 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل".