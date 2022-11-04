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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مايكل إيسيان: تمنيت الاعتزال بقميص الزمالك

مايكل إيسيان
مايكل إيسيان

أكد النجم الغاني مايكل إيسيان، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته الكروية بقميص نادي الزمالك.

وقال مايكل إيسيان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لو كان بإمكاني اختيار نادي مصريا للاعتزال فيه كنت سأختار الزمالك، لأنه أول اسم يأتي إلى ذهني".

تابع: "عندما كنت صغيرا كان أشاهد الزمالك يلعب ضد أحد فرق غانا".

يذكر أن مايكل إيسيان لعب لأندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وإيه سي ميلان الإيطالي.

تفاصيل إصابة شيكابالا:
 

في سياق آخر، كشف الإعلامي أمير هشام، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي تعرض لها خلال تعادل فريقه ضد إنبي بالدوري العام.

وأكد هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "إصابة شيكابالا عبارة عن كدمة قوية في مفصل الكتف وليس هناك أي كسور".

وتابع أمير هشام: "اللاعب سيكون جاهزا مع فريقه للمشاركة بشكل طبيعي عقب العودة من فترة التوقف، والإصابة ليست مقلقة".

وخرج شيكابالا، مصابا عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إنبي، نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي إنبي في الدقائق الأخيرة للمباراة.

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