التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا على عدة محافظات

كشف مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة ، موضحا خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

طقس اليوم

اليوم الجمعة 4 نوفمبر، أوضح مركز التنبؤ بالفيضان، أن مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ستتعرض لسقوط أمطار خفيفة.

أما يوم السبت 5 نوفمبر، قال مركز التنبؤ بالفيضان، إن مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، قد تتعرض لسقوط أمطار خفيفة.

الأرصاد اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم من أوروبا نهاية الأسبوع القادم وتؤثر تداعياته على شمال البلاد ومحافظات الساحل الشمالي.

واستبعدت خرائط الطقس سقوط الأمطار اليوم على جميع الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار وتنخفض ليلا وتسود أجواء باردة .

وتسود أجواء مائلة للحرارة على كافة الأنحاء نهارا مائلة للبرودة في آخر الليل حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

