الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وحركة الملاحة خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم الخميس .

وقالت " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولي" المصرية، إن طقس اليوم يشهد استقرار بالحالة الجوية وأجواء خريفية مستقرة نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا سيؤدى لاستمرار سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار ، واعتدال لحركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط لا يتجاوز 2 متر .

الظاهرة الجوية المؤثرة على درجات الحرارة هى الشبورة المائية

وأضافت "غانم" أن الظاهرة الجوية المؤثرة على درجات الحرارة هى الشبورة المائية التى تظهر على أغلب المناطق الزراعية والسريعة ، والقريبة من المسطحات المائية يتبعها انخفاض للرؤية الأفقية بشكل كبير خاصة غدا الجمعة لذا تنصح قائدى المركبات القيادة بهدوء .

وأشارت إلى أن هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، خلال فترات النهار والليل، حيث أنها تكون أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على محافظات جنوب الصعيد، والأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

