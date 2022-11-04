عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند: إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من الغد في العاصمة بسبب تلوث الهواء

صدى البلد

أعلن رئيس الحكومة المحلية بالعاصمة الهندية دلهي أرفيند كيجريوال اليوم الجمعة، إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من الغد، في ظل بلوغ تلوث الهواء في العاصمة مستويات خطيرة.

 
وأضاف كيجريوال - في تصريحات نقلتها قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - أنه سيتم منع الأنشطة التي تقام في الخارج للصفوف الدراسية من الصف الخامس وحتى السابع إلى أن تتحسن جودة الهواء في المدينة، مشيرا إلى أن حكومة العاصمة تدرس فرض قيود على سير المركبات في الطرق.


من جهته، قال وزير البيئة في حكومة العاصمة الهندية جوبال راي، إن 50% من الموظفين الحكوميين سيعملون من المنزل، ونصح شركات القطاع الخاص باتخاذ تدابير مماثلة.


وواصل مؤشر جودة الهواء في العاصمة دلهي اليوم الجمعة، تسجيل مستوى "حاد" من التلوث لليوم الثاني على التوالي. 


وأظهرت بيانات المجلس المركزي لمراقبة التلوث أن مؤشر جودة الهواء في دلهي سجل 426 "حاد" في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي للبلاد).


وتعتبر أي قراءة تتجاوز عتبة الـ400 خطيرة، حيث يمكن أن تضر حالة الهواء بالأشخاص الأصحاء وتنطوي على تداعيات خطيرة على من يعانون بالفعل من أمراض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة مع ملك البحرين بجامع قصر الصخير.. صور

مدرب بايرن ميونخ يزف بشرى سارة للجماهير بشأن سرطان نوير

الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية حول مؤتمر المناخ

سليمة سواكري.. أول جزائرية تفوز بوسام الشمس المشرقة

شيخ الأزهر: نظرية التعارف الحضاري تستند إلى نصوص القرآن الكريم

حكم الاحتفال بعيد الحب.. يكثر البحث عنه مرتين في العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

ملابس غريبة.. سامو زين يروج لأحدث أغانيه حب حب ويتعرض لانتقادات لاذعة

فستان وضفيرة.. سالي عبد السلام تثير الجدل في حفل عيد ميلادها| شاهد

5 مواقف تثير الجدل حوله.. هكذا انقلب عامل النظافة على أحمد العوضي

فيديو

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ