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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة عامة: علاج البواسير بالليزر أسهل وأدق.. فيديو

أحمد سامي السيد،
أحمد سامي السيد، استشاري الجراحة العامة بالليزر

خصص برنامج "أنا والطبيب" تقديم ماري نعيم المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة خاصة مع الدكتور أحمد سامي السيد، استشاري الجراحة العامة بالليزر.

 

وقال "أحمد سامي" إن علاج البواسير بالليزر ساهم بشكل كبير في تقليل تخوفات المواطنين من إجراء العملية، متابعا: الليزر أسهل وأدق من باقي الأساليب المستخدمة قديما.

 

وأكمل: "عمليات الليزر أثبتت نجاحا كبيرا في مشاكل الشرج دون حدوث ألم شبيه للعمليات التي يتم فيها استخدام المشرط".

 

وشدد على أن بعض المرضى يتخوفون من العمليات الجراحية ويحاولون الهروب منها ولكن الليزر غير هذا الفكر تماما.

عمليات البواسير والشروخ الشرجية

وفي سياق آخر، أوضح السيد، أن العمليات الجراحية واستخدام الفتيل في عمليات الشرخ الشرجي والبواسير كان مرعب لبعض المرضى، محذر من استخدام الوصفات الطبية الخاطئة دون العرض علي طبيب مختص.


 

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