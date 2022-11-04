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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسى تشهد توقيع كتاب البابا تواضروس .. سنوات من المحبة لله والوطن

صدى البلد

شهدت الدكتورة مايامرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء أمس ،فعاليات توقيع كتاب "البابا تواضروس الثاني.. سنوات من المحبة لله والوطن"، بحضور عددا من الوزراء والوزيرات ، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعددا من السفراء والمسئولين ونخبة من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بحضور حفل توقيع كتاب " البابا تواضروس الثانى..سنوات من المحبة لله والوطن " من تقديم المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق وتحرير و بقلم الاذاعية المحترفة شرين عبد الخالق ،   قائلة:"سيمفونية جميلة عزفت بالأمس،  حوارات ودروس من قداسة البابا تواضروس "، وتابعت:"ما قرأته الى هذه اللحظة هو قصة حياة وطن ".


كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن اعجابها بكلمات البابا تواضروس خلال الحفل بضرورة أن نعلم الأجيال الجديدة  أن مصر عامود الخيمة العربية ، وان أعمدة المجتمع المصري هي  الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة، الثقافة والهوية ، و أن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ، مؤكدة أن هذه الرسالة هامة جدا لجميع الأمهات والاباء.


ووجهت التحية للإذاعية  والإعلامية القديرة شيرين عبد الخالق.

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