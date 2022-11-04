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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الروسية في خيرسون تفرض حظر تجوال لمدة 24 ساعة

مدينة خيرسون
مدينة خيرسون

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة في مدينة خيرسون عاصمة المقاطعة.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى إجلاء سكان مقاطعة خيرسون على الفور، حتى لا يعاني المدنيون من القصف الأوكراني.

وقال بوتين خلال مراسم وضع الزهور أمام النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي [شخصيات وطنية روسية]: "يجب الآن إجلاء أولئك الذين يعيشون في خيرسون من منطقة الأعمال الأكثر خطورة. ويجب ألا يعاني السكان المدنيون من القصف، وأي نوع من أنواع الهجوم والهجوم المضاد، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالعمليات العسكرية".

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وشدد بوتين على ضرورة القيام بإخراج السكان من خيرسون على نحو صحيح.

يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أعلن أمس، أن الجيش الروسي تصدي لهجمات القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن “القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها سرايا مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أربع مستوطنات بمنطقة خيرسون”.

وتقع ثلاث من هذه المستوطنات في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة خيرسون، على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة.

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