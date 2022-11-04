أحمد سامح يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقي للقوس والسهم

فاز أحمد سامح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم بعضوية الاتحاد الأفريقي للعبة، خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم على هامش كونجرس الاتحاد الأفريقي.

وحصد سامح 19 صوتا من 21 صوتا، وفي نفس الوقت فاز ممثل الاتحاد الجزائري بمنصب العضوية، كما فاز ممثل الاتحاد الليبي بعضوية الاتحاد الأفريقي أيضا.

جدير بالذكر أن السوداني طارق أميري يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للقوس والسهم.

وكانت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم وصلت إلى جنوب أفريقيا استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقيةالثانية عشرة المقرر انطلاقها بداية من غد السبت 5 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وكان في استقبال بعثة المنتخب مسؤولو السفارة المصرية في جنوب أفريقيا وعلى رأسهم أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد ميلجي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة كلا من، الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى اللاعبين، أحمد فخري وعلي حسن ويوسف طلبة وبهاء عمرو وأحمد حجاب.